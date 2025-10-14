الثلاثاء 2025-10-14 10:42 ص
 

تفاصيل عن حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

تفاصيل عن "حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ"
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 14-10-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "حرييت" تفاصيل جديدة عن إلغاء مشاركة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في قمة السلام بشرم الشيخ أمس، مشيرة إلى "جهود دبلوماسية تركية حتى اللحظة الأخيرة لمنع حضوره".

اضافة اعلان

 

ونقلت "حرييت" التركية أن أنقرة أجرت محادثات دبلوماسية حتى اللحظة الأخيرة مع منظّمي قمة السلام حول غزة في شرم الشيخ بمصر، سعيا منها إلى منع مشاركة نتنياهو فيها، "وقد حظيت موقف أنقرة بدعم عدد من الدول الأخرى".

 

من جهتها، نقلت صحيفة "ميللت" أمس الاثنين عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ السلطات المصرية بأنه "لن يشارك في قمة غزة إذا كان نتنياهو حاضراً في هذا الحدث".

وأوضحت صحيفة "يني شفق" التركية أن طائرة أردوغان لم تهبط رغم اقترابها من المدرج، بل قامت بتجاوزه وانتظرت لفترة في أجواء البحر الأحمر. وبعد أن تأكد عدم مشاركة نتنياهو في القمة، أُفيد بأن طائرة أردوغان هبطت بسلام في شرم الشيخ.

وعلّقت الصحفية التركية هانده فرات التي رافقت أردوغان في الرحلة، قائلة: "اعترضت تركيا على مشاركة نتنياهو، وقد حظي هذا الموقف بدعم دول أخرى. باختصار، واصلت أنقرة محادثات دبلوماسية مكثفة حول هذه المسألة حتى اللحظة الأخيرة، وتمكنت من منع مشاركة نتنياهو في القمة".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شحن المركبات الكهربائية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

لا

منوعات انتشال طفل حي من داخل بئر في العراق بلحظة تحبس الأنفاس - صور

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 30 قرشا للغرام، وفق للنقابة العامة للحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء

تفاصيل عن "حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ"

عربي ودولي تفاصيل عن حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

ببب

منوعات نشاط مدرسي يثير الغضب في الصين: طلاب يسيرون فوق آبائهم - فيديو

لاى

منوعات جريمة تهز سوريا.. مقتل شاب بعد تبرعه بكرسيه لذوي الإعاقة - فيديو

غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

فلسطين غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

ادارة السير

خاص بالوكيل مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور



 
 





الأكثر مشاهدة