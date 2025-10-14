تفاصيل عن "حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ"

وأوضحت صحيفة "يني شفق" التركية أن طائرة أردوغان لم تهبط رغم اقترابها من المدرج، بل قامت بتجاوزه وانتظرت لفترة في أجواء البحر الأحمر. وبعد أن تأكد عدم مشاركة نتنياهو في القمة، أُفيد بأن طائرة أردوغان هبطت بسلام في شرم الشيخ.
وعلّقت الصحفية التركية هانده فرات التي رافقت أردوغان في الرحلة، قائلة: "اعترضت تركيا على مشاركة نتنياهو، وقد حظي هذا الموقف بدعم دول أخرى. باختصار، واصلت أنقرة محادثات دبلوماسية مكثفة حول هذه المسألة حتى اللحظة الأخيرة، وتمكنت من منع مشاركة نتنياهو في القمة".
