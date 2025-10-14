تفاصيل عن "حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ"

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "حرييت" تفاصيل جديدة عن إلغاء مشاركة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في قمة السلام بشرم الشيخ أمس، مشيرة إلى "جهود دبلوماسية تركية حتى اللحظة الأخيرة لمنع حضوره".

اضافة اعلان

ونقلت "حرييت" التركية أن أنقرة أجرت محادثات دبلوماسية حتى اللحظة الأخيرة مع منظّمي قمة السلام حول غزة في شرم الشيخ بمصر، سعيا منها إلى منع مشاركة نتنياهو فيها، "وقد حظيت موقف أنقرة بدعم عدد من الدول الأخرى".