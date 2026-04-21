تقرير: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتوجه إلى الشرق الأوسط مع اقتراب انتهاء مدة الهدنة مع إيران

الثلاثاء، 21-04-2026 10:06 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" ستبحر في منطقة مدغشقر، ومن المتوقع أن تصل إلى الشرق الأوسط خلال أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" ستنضم إلى حاملتي الطائرات اللتين تعملان بالفعل في المنطقة، "أبراهام لينكولن" التي تبقى بالقرب من مضيق عمان وتساعد في حصار إيران، و"جيرالد فورد" التي تعمل في البحر الأحمر.

وأكدت شبكة NBC ذلك، حيث أشارت إلى أن "بوش" هو على ما يبدو بديل لـ"فورد"، التي تؤدي المهام لمدة تقارب 300 يوم. ومع ذلك، لوحظ أنه على الأقل لفترة محدودة، ستكون هناك ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المنطقة.


ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء مدة الهدنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ومفاوضات من المفترض عقدها في باكستان ولكن يوجد غموض يحيط بالموقف الإيراني حول المشاركة في المفاوضات، إذ لم تصدر طهران حتى الساعة تأكيدا بأنها ستشارك. في حين أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن نائب الرئيس جي دي فانس، سافر إلى باكستان من أجل الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران.


كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن إيران ستتفاوض أو تواجه مشكلات "لا سابق لها"، فيما أكد البيت الأبيض الاقتراب من إبرام صفقة جيدة مع إيران.

 
 


