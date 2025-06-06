تقرير : "شبكة العنكبوت" دمّرت قاذفات روسية يصعب تعويضها

وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخسائر ستُشكّل ضغطًا على برنامج تحديث الأسطول الجوي الروسي، الذي يعاني أصلًا من تأخيرات مزمنة.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية لمناطق عسكرية في سيبيريا وأقصى شمال روسيا أضرارًا كبيرة نتيجة الهجمات، حيث احترقت عدة طائرات بالكامل، مع تباين التقديرات بشأن عدد الطائرات المدمرة.
وقال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تقدّر عدد الطائرات المتضررة بنحو 20 طائرة، وهو نصف العدد الذي أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين ذكرت مصادر أخرى أن 10 طائرات دُمرت بالكامل.
من جهتها، نفت الحكومة الروسية تدمير أي طائرات، وقالت إن الأضرار قابلة للإصلاح، لكن مدونين عسكريين روس قدّروا الخسائر بأكثر من 10 طائرات، واتهموا القادة العسكريين بالتقليل من حجم الضرر.
سكاي نيوز
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