الجمعة 2025-06-06 10:49 م
 

تقرير : "شبكة العنكبوت" دمّرت قاذفات روسية يصعب تعويضها

صورة من القمر الاصطناعي تظهر الطائرات المتضررة
صورة من القمر الاصطناعي تظهر الطائرات المتضررة
 
الجمعة، 06-06-2025 10:41 م
الوكيل الإخباري-   كشف خبراء غربيون في مجال الطيران العسكري أن روسيا ستحتاج إلى سنوات لتعويض قاذفات القنابل القادرة على حمل الأسلحة النووية، والتي أصيبت في ضربات نفذتها أوكرانيا بطائرات مسيّرة.اضافة اعلان


وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخسائر ستُشكّل ضغطًا على برنامج تحديث الأسطول الجوي الروسي، الذي يعاني أصلًا من تأخيرات مزمنة.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية لمناطق عسكرية في سيبيريا وأقصى شمال روسيا أضرارًا كبيرة نتيجة الهجمات، حيث احترقت عدة طائرات بالكامل، مع تباين التقديرات بشأن عدد الطائرات المدمرة.

وقال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تقدّر عدد الطائرات المتضررة بنحو 20 طائرة، وهو نصف العدد الذي أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين ذكرت مصادر أخرى أن 10 طائرات دُمرت بالكامل.

من جهتها، نفت الحكومة الروسية تدمير أي طائرات، وقالت إن الأضرار قابلة للإصلاح، لكن مدونين عسكريين روس قدّروا الخسائر بأكثر من 10 طائرات، واتهموا القادة العسكريين بالتقليل من حجم الضرر.

سكاي نيوز
 
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صورة من القمر الاصطناعي تظهر الطائرات المتضررة

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