جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب تجميد التمويل

وقال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر في بيان "على مدى الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الاتحادية عدة إجراءات في أعقاب رفض هارفارد الامتثال لمطالبها غير القانونية".
وأضاف "قبل لحظات، رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني وخارج نطاق سلطة الحكومة".
ومن بين الهيئات الحكومية التي ورد ذكرها في دعوى هارفارد وزارات التعليم والصحة والعدل والطاقة والخدمات العامة.
ولم تصدر إدارة ترامب أي تعليق حتى الآن.
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