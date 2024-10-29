 
الثلاثاء 2024-10-29 03:24 ص
 

جماعة الحوثي تقول إنها نفذت 3 عمليات على سفن في بحر العرب والبحر الأحمر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 02:09 ص
الوكيل الإخباري-   قالت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، إنها نفذت 3 عمليات استهدفت سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب.اضافة اعلان


وقالت الجماعة إن الهجمات شملت ضربات بصواريخ باليستية استهدفت السفينة موتارو في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري للجماعة في بيان أذاعه التلفزيون إن الجماعة استهدفت كذلك السفينة ميرسك كولون في بحر العرب بصاروخ، والسفينة مونتريال في بحر العرب أيضا بطائرتين مسيرتين.
 
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