جماعة الحوثي تقول إنها نفذت 3 عمليات على سفن في بحر العرب والبحر الأحمر

وقالت الجماعة إن الهجمات شملت ضربات بصواريخ باليستية استهدفت السفينة موتارو في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري للجماعة في بيان أذاعه التلفزيون إن الجماعة استهدفت كذلك السفينة ميرسك كولون في بحر العرب بصاروخ، والسفينة مونتريال في بحر العرب أيضا بطائرتين مسيرتين.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية: قرار حظر الأونروا ستكون له عواقب مدمرة
-
أكسيوس: بلينكن أثار مشروع القانون ضد الأونروا مع نتنياهو
-
وزير خارجية بريطانيا: قرارات إسرائيل ضد الأونروا خاطئة تماما
-
الصحة اللبنانية: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية
-
إسرائيل: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة
-
دول أوروبية تدين استهداف إسرائيل للأونروا
-
إعلام عبري: مجلس الحرب يجهز لضربة ثانية على إيران
-
رشقة صاروخية من لبنان وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى