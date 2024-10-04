جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بمرحاضي بعد استخدامه من نتنياهو

الوكيل الإخباري- صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أنهم عثروا على جهاز تنصت للتجسس في مرحاض حمامه الشخصي بمقر وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2017.



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