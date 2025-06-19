جيش الاحتلال: هاجمنا صواريخ أرض جو الإيرانية

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "هاجمنا صواريخ أرض جو الإيرانية التي كانت تستهدف طائراتنا".

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واضاف ان النظام الإيراني هاجم مستشفى واستهدف مدنيين في خرق للأعراف الدولية.