الخميس 2025-06-19 09:53 م
 

جيش الاحتلال: هاجمنا صواريخ أرض جو الإيرانية

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 08:32 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "هاجمنا صواريخ أرض جو الإيرانية التي كانت تستهدف طائراتنا".

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واضاف ان النظام الإيراني هاجم مستشفى واستهدف مدنيين في خرق للأعراف الدولية.


وبين ان النظام الإيراني استخدم صاروخا متشظيا لزيادة عدد الضحايا.

 
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