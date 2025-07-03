الخميس 2025-07-03 09:34 ص
 

حرائق تركيا تتسبب بإجلاء أكثر من 50 ألف شخص منذ الاثنين

الحرائق أتت على مناطق غابية كبرى في إزمير
الحرائق أتت على مناطق غابية كبرى في إزمير
 
الخميس، 03-07-2025 08:13 ص
الوكيل الإخباري-  واصل رجال الدفاع المدني بتركيا جهودهم لصد الحرائق المندلعة في إقليم هاتاي غرب البلاد، وتحديدًا حول إزمير المطلة على بحر إيجه قبالة اليونان، وسط تحذيرات من ازدياد شدة الرياح في الأيام المقبلة.اضافة اعلان


وقال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، في مؤتمر صحفي، إن 6 حرائق لا تزال مشتعلة في البلاد، تغذيها رياح قوية من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة، لا سيما في منطقتي هاتاي وأنطاكيا (جنوب)، "الأكثر إشكالية".

وأعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) إجلاء أكثر من 50 ألف شخص يوم الاثنين الماضي، منهم 42 ألفًا حول إزمير، وأكثر من 5 آلاف في هاتاي، بسبب الحرائق التي أتت على مئات المنازل في جميع أنحاء البلاد.

الجزيرة
 
 
gnews

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الحرائق أتت على مناطق غابية كبرى في إزمير

عربي ودولي حرائق تركيا تتسبب بإجلاء أكثر من 50 ألف شخص منذ الاثنين



 
 





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