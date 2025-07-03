حرائق تركيا تتسبب بإجلاء أكثر من 50 ألف شخص منذ الاثنين

وقال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، في مؤتمر صحفي، إن 6 حرائق لا تزال مشتعلة في البلاد، تغذيها رياح قوية من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة، لا سيما في منطقتي هاتاي وأنطاكيا (جنوب)، "الأكثر إشكالية".
وأعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) إجلاء أكثر من 50 ألف شخص يوم الاثنين الماضي، منهم 42 ألفًا حول إزمير، وأكثر من 5 آلاف في هاتاي، بسبب الحرائق التي أتت على مئات المنازل في جميع أنحاء البلاد.
الجزيرة
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