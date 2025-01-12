حرائق لوس أنجلوس تمتد إلى مناطق جديدة في أميركا

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الوكيل الإخباري- واصل أفراد الإطفاء السبت جهود إخماد الحرائق في حي باسيفيك باليساديس في مدينة لوس أنجلوس الأميركية؛ إذ أتت الحرائق على 1000 فدان أخرى خلال الليل. اضافة اعلان





وتلقى السكان تحذيرات من احتمال تدهور الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة مما قد يؤدي إلى زيادة اشتعال النيران.



وقال تود هوبكنز، المسؤول في إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من إخماد 11 بالمئة من الحرائق في حي باسيفيك باليساديس، فإن النيران أتت على أكثر من 22 ألف فدان (8900 هكتار).



وأضاف هوبكنز أن حريق باليساديس امتد إلى حي ماندفيل كانيون، وثمّة مخاوف من وصول الحريق إلى حي برينتوود الراقي الذي يعيش فيه مشاهير.



وقال روبرت لونا قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن نحو 153 ألف شخص ما زالوا تحت أوامر الإخلاء، بينما يواجه 166800 شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء، مع فرض حظر تجول في جميع مناطق الإخلاء.



وتجتاح ستة حرائق غابات متزامنة أحياء في مقاطعة لوس أنجلوس منذ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار أو تدمير عشرة آلاف مبنى، وتشير التقديرات إلى أن عدد المفقودين يصل إلى 13 على الأقل حتى الآن.



ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يسمح لرجال الإطفاء لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.