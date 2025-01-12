حرائق لوس أنجلوس تمتد إلى مناطق جديدة في أميركا

وتلقى السكان تحذيرات من احتمال تدهور الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة مما قد يؤدي إلى زيادة اشتعال النيران.
وقال تود هوبكنز، المسؤول في إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من إخماد 11 بالمئة من الحرائق في حي باسيفيك باليساديس، فإن النيران أتت على أكثر من 22 ألف فدان (8900 هكتار).
وأضاف هوبكنز أن حريق باليساديس امتد إلى حي ماندفيل كانيون، وثمّة مخاوف من وصول الحريق إلى حي برينتوود الراقي الذي يعيش فيه مشاهير.
وقال روبرت لونا قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن نحو 153 ألف شخص ما زالوا تحت أوامر الإخلاء، بينما يواجه 166800 شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء، مع فرض حظر تجول في جميع مناطق الإخلاء.
وتجتاح ستة حرائق غابات متزامنة أحياء في مقاطعة لوس أنجلوس منذ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار أو تدمير عشرة آلاف مبنى، وتشير التقديرات إلى أن عدد المفقودين يصل إلى 13 على الأقل حتى الآن.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يسمح لرجال الإطفاء لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش السوداني يحرز تقدما نحو استعادة مدينة ود مدني
-
اصابتان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
ميقاتي: لبنان وسوريا سيعززان تأمين الحدود
-
السودان.. تحذيرات من "نشاط تكتوني" بسدي الروصيرص والنهضة
-
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك
-
"بوليتيكو": بعد تهديدات ترامب رئيس بنما قد يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي
-
سفير إيران لدى لبنان: لولا حزب الله لما أمكن انتخاب رئيس وجوزيف عون ليس معاديا لإيران
-
شرطة كاليفورنيا تعلن سرقة معدات عسكرية من قاعدة للجيش