الثلاثاء 2025-07-08 08:33 ص
 

حريق بمبنى سنترال مركزي بالقاهرة يعطّل الإنترنت ويُصيب 22 شخصًا

مصدر يؤكد أن الفحص المبدئي أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي
مصدر يؤكد أن الفحص المبدئي أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي
 
الثلاثاء، 08-07-2025 07:54 ص
الوكيل الإخباري-   أُصيب 22 شخصًا على الأقل جرّاء حريق نشب أمس الاثنين في مبنى سنترال رمسيس الحيوي وسط القاهرة، وتسبّب بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل مؤقت.اضافة اعلان


وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، لوكالة رويترز، أن معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان: "نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات".

وأضافت: "وقد تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أيٍّ منها".

وذكر مصدر مصرفي وسكّان أن بعض الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وأجهزة الصرّاف الآلي والمعاملات الإلكترونية، تأثرت أيضًا.

وأكّد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، أن الحريق تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

بدوره، قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان إن الحريق "أدّى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات"، وذكر في بيان لاحق أنه "تمت السيطرة على الحريق، وجارٍ إجراء عمليات التبريد اللازمة".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل، وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة".

وأشار المصدر إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يُرجَّح أن يكون ناجمًا عن ماس كهربائي"، في حين يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دخانًا يتصاعد من الطوابق العليا للمبنى، يمكن رؤيته من على بُعد عدّة كيلومترات.

الجزيرة 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال يعلن حصيلة القتلى والجرحى بـ"كمين" بيت حانون

مصدر يؤكد أن الفحص المبدئي أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي

عربي ودولي حريق بمبنى سنترال مركزي بالقاهرة يعطّل الإنترنت ويُصيب 22 شخصًا

ت

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

ؤبعغ

أخبار الشركات بنك الأردن وشركة بيت التصدير يوقعان اتفاقية رعاية للجناح الأردني في معرض دمشق الدولي 2025

الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان المصري أحمد السقا

فن ومشاهير طليقة الفنان أحمد السقا وسرقة اللوحات الفنية .. ما القصة ؟

ا

أسواق ومال الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على السلع الأمريكية بقيمة 116 مليار يورو

"عبق اللون" مبادرة إبداعية تتألّق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

مهرجان جرش "عبق اللون" مبادرة إبداعية تتألّق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب يوجّه بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة