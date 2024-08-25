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حزب الله: المقاومة في لبنان في أعلى جاهزيتها

عناصر من حزب الله
عناصر من حزب الله
الأحد، 25-08-2024 06:58 ص

الوكيل الإخباري- أكد حزب الله أن المقاومة في لبنان في أعلى جاهزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي.

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وأضاف أنه إذا تم المس بالمدنيين فسيكون عقاب "العدو الصهيوني" شديدا وقاسيا جدا.


يأتي ذلك في ظل إعلان الحزب عن استهدافه مواقع وثكنات إسرائيلية ومنصات القبة الحديدة في شمالي فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات.

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