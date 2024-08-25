حزب الله: المقاومة في لبنان في أعلى جاهزيتها

الوكيل الإخباري- أكد حزب الله أن المقاومة في لبنان في أعلى جاهزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي.

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وأضاف أنه إذا تم المس بالمدنيين فسيكون عقاب "العدو الصهيوني" شديدا وقاسيا جدا.