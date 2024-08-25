حزب الله: المقاومة في لبنان في أعلى جاهزيتها

وأضاف أنه إذا تم المس بالمدنيين فسيكون عقاب "العدو الصهيوني" شديدا وقاسيا جدا.
يأتي ذلك في ظل إعلان الحزب عن استهدافه مواقع وثكنات إسرائيلية ومنصات القبة الحديدة في شمالي فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات.
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