حزب الله: نخوض اشتباكات مع الاحتلال من مسافة صفر

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه يخوضون منذ “الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية”، مضيفا أن الاشتباكات كانت لا تزال مستمرة بعد نحو ساعة.
وأعلن الحزب أنه “عند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها” مقاتلوه “بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها”، بعدما كان قد أعلن أنه دمّر دبابة أخرى فجر الخميس.
وتشهد بلدة عيتا الشعب منذ أيام اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقبل يومين، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن قيام “جيش العدو بعملية تفجير منازل” في البلدة.
وأشارت الى “اشتباكات عنيفة” مع محاولة القوات الإسرائيلية “التقدم البري على محور عيتا الشعب”.
وكالات
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