 
الخميس 2024-10-24 04:54 م
 

حزب الله: نخوض اشتباكات مع الاحتلال من مسافة صفر

بلدة عيتا الشعب
بلدة عيتا الشعب
الخميس، 24-10-2024 03:33 م
الوكيل الإخباري-    أعلن حزب الله الخميس أنه يخوض اشتباكات من “مسافة صفر” مع جنود اسرائيليين داخل بلدة عيتا الشعب الحدودية، في خضّم مواجهات متقطعة على أكثر من محور في جنوب لبنان، منذ إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليات توغل بري نهاية الشهر الماضي.اضافة اعلان


وقال الحزب في بيان إن مقاتليه يخوضون منذ “الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية”، مضيفا أن الاشتباكات كانت لا تزال مستمرة بعد نحو ساعة.

وأعلن الحزب أنه “عند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها” مقاتلوه “بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها”، بعدما كان قد أعلن أنه دمّر دبابة أخرى فجر الخميس.

وتشهد بلدة عيتا الشعب منذ أيام اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل يومين، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن قيام “جيش العدو بعملية تفجير منازل” في البلدة.

وأشارت الى “اشتباكات عنيفة” مع محاولة القوات الإسرائيلية “التقدم البري على محور عيتا الشعب”.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن: اجتماع بين المفاوضين بشأن هدنة في غزة في الأيام المقبلة

تأسيس مركز متخصص لرعاية وتأهيل المصابين الفلسطينيين في الإمارات

فلسطين تأسيس مركز متخصص لرعاية وتأهيل المصابين الفلسطينيين في الإمارات

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تباشر بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة

علم إيران

عربي ودولي سبب تأجيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية اختتام مشروع "من المحلي إلى الوطني"

مشروع "إسعَ" يطلق فعالياته

أخبار محلية مشروع "إسعَ" يطلق فعالياته لتعزيز فرص العمل للشباب

و

أخبار محلية الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات في غزة

لحظة قصف إسرائيل لبرج في الضاحية الجنوبية

عربي ودولي ما قنابل "سبايس" الدقيقة التي تستخدمها إسرائيل لقصف الضاحية؟ - فيديو



 


الأكثر مشاهدة