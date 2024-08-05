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حزب الله يهاجم بمسيرات انقضاضية قاعدة عسكرية للاحتلال

حزب الله
عناصر من حزب الله




 

الإثنين، 05-08-2024 10:37 م
الوكيل الإخباري-  ذكر حزب الله أنه شن هجوما جويا بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (تشغله حاليا قوات غولاني) ‏مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة وحقق فيهم إصابات مؤكدة.
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