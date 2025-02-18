خلال تشييع نصرالله .. تعليق حركة الطيران في مطار بيروت

وحسب المعلومات فإنه تم تعليق حركة يوم الأحد 23 فبراير، من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة الـ4:00 من بعد الظهر وإعادة جدولة مواعيد الرحلات.
وكانت شركتا airfrance و"طيران الإمارات" ألغتا رحلاتهما إلى لبنان في التاريخ نفسه.
هذا وسيتم تشييع نصرالله والأمين العام السابق هاشم صفي الدين في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وستحضر المراسم وفود رسمية وشعبية من 79 دولة.
وستستغرق مراسم التشييع داخل ساحة المدينة الرياضية حوالي 65 دقيقة، تتخللها كلمة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وصلاة الجنازة، قبل أن ينطلق موكب نعشَي نصرالله وصفي الدين في آلية مخصّصة إلى مكان الدفن في طريق المطار لنصرالله، فيما يؤجل دفن صفي الدين إلى اليوم التالي، في بلدته دير قانون النهر جنوب لبنان.
روسيا اليوم
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