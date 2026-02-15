دولة أوروبية تحبط تهريب أطنان من المخدرات في المحيط الهادئ

وترفع هذه العملية، التي نُفذت الخميس في أعالي البحار بدعم من طائرة عسكرية، كمية الكوكايين المضبوطة في المياه البولينيزية خلال شهر واحد إلى 12 طنًّا تقريبًا. فقد نُفذت قبلها ثلاث عمليات ضُبطت فيها كميات ضخمة من هذه المخدرات تراوحت بين طنين وخمسة أطنان لكل منها على متن سفن، بالإضافة إلى 473 كيلوغرامًا في حاوية في ميناء بابيتي.
ولا تتجه هذه المخدرات إلى بولينيزيا الفرنسية، لكنّ المهربين يعبرون مياهها من الدول المنتجة في أميركا اللاتينية إلى الدول المستهلكة في المحيط الهادئ، مثل نيوزيلندا وأستراليا خصوصًا.
وكما حصل خلال العمليات السابقة، تم التخلص من المخدرات في البحر.
وقالت المفوضية العليا للإقليم في بيان: "وفقًا لممارسات القانون الدولي المعمول بها، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام في بابيتي، استأنفت السفينة وطاقمها الرحلة"، دون تحديد أي علم ترفعه السفينة أو من أين أتت.
ودُعمت هذه العملية، التي نفذتها القوات المسلحة، من الدرك الوطني ومكتب مكافحة المخدرات الفرنسي، "بالتعاون مع أجهزة الحكومة الأميركية"، وفق المصدر نفسه.
وفي العام 2025، ضبطت البحرية الفرنسية 87,6 طنًّا من المخدرات في أنحاء العالم (+81% على أساس سنوي)، بما فيها 58 طنًّا من الكوكايين، وهي أرقام قياسية.
العربية
-
