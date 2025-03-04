رئيس المجلس الأوروبي يشارك في اعمال القمة العربية الطارئة

الوكيل الإخباري- يشارك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في أعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في القاهرة، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آخر التطورات في غزة.



وأكد كوستا في تصريحات له عقب وصوله إلى القاهرة التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



كما سيعقد الرئيس كوستا سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع القادة الإقليميين.



وشدّد على دعم المجلس الأوروبي لجهود الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة كجزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.



بترا



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