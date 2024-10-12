رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان

وقال هاريس في بيان "يتعين على إسرائيل أن تتوقف عن إطلاق النار على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة ضمن قوات اليونيفيل في لبنان.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
صحيفة الغارديان تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني
-
السجن 14عاماً لجندي أمريكي تورط مع "داعش"
-
حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة
-
"الغارديان" تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني
-
إندونيسيا تدعو الدول المشاركة بقمة شرق آسيا للاعتراف بفلسطين
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1915 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة
-
أردوغان: إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط