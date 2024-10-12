رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معبّراً عن قلقه من استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) من قبل إسرائيل.

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