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رئيس الوزراء الإيرلندي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان

علم دولة لبنان
لبنان
السبت، 12-10-2024 07:58 م

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معبّراً عن قلقه من استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) من قبل إسرائيل.

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وقال هاريس في بيان "يتعين على إسرائيل أن تتوقف عن إطلاق النار على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة ضمن قوات اليونيفيل في لبنان.

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