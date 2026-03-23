رئيس الوزراء اللبناني: الحرس الثوري يدير عمليات حزب الله في لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأحد، إن عناصر في الحرس الثوري الإيراني يديرون عمليات حزب الله في الحرب الدائرة مع إسرائيل.

وانتقد سلام مجددا حزب الله لجرّه لبنان إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بإطلاقه صواريخ على إسرائيل.

 
 


