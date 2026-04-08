رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان

وكتب شريف على "إكس": "يسعدني أن أعلن أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقفٍ فوري لإطلاق النار في كل مكان، بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".
وأضاف شريف: "ندعو الوفدين إلى إسلام آباد، الجمعة، لمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع الخلافات".
وتابع: "لقد أظهر الطرفان حكمةً وفهمًا كبيرين، وظلا منخرطين بشكلٍ بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار".
واختتم قائلًا: "نأمل بصدق أن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الأخبار السارة في الأيام القادمة".
ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن وقف إطلاق النار مع إيران سيشمل لبنان أيضًا.
كذلك قالت "سي إن إن"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لمحادثات مباشرة مع إيران، يُرجّح أن يشارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس.
سكاي نيوز
-
