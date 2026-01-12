رسميا .. ترامب ينصّب نفسه حاكماً مؤقتاً لفنزويلا

ونشر ترامب صورة له من ويكيبيديا تحت عنوان "رئيس فنزويلا بالوكالة"، ملمّحاً بسخرية إلى شرعية ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، التي تولّت زمام السلطة بعد اعتقاله وزوجته في الثالث من يناير/كانون الثاني على يد قوة أميركية خاصة.
يأتي ذلك، فيما قال ترامب، الأحد، إن إدارته تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، مبدياً انفتاحه على الاجتماع معها.
وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "الأمور تسير على ما يرام مع فنزويلا. نحن نعمل بشكل جيد جداً مع القيادة".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتزم لقاء رودريغيز، التي كانت نائبة للرئيس نيكولاس مادورو، قال: "في مرحلة ما سأفعل ذلك".
وكانت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز قد قالت، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الحكومة بحاجة إلى الحفاظ على السلطة السيادية السياسية للدفاع عن البلاد".
وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد صرّح، الأحد، بأن دور الولايات المتحدة في الإشراف على الوضع في فنزويلا، من أجل نقل السلطة لاحقاً، قد يستمر لسنوات.
وأضاف الوزير، في رده على سؤال من قناة "سي بي إس" التلفزيونية، حول المدة التي سيستمر فيها الدور الأميركي الحالي في فنزويلا: "ربما سنة أو سنتين، أو ربما أكثر".
سكاي نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
-
