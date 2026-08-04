الثلاثاء 2026-08-04 10:07 م

روبيو: الانتقال السياسي في فنزويلا سيستغرق أشهرًا لا سنوات

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:44 م
الوكيل الإخباري-   توقع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن يستغرق الانتقال السياسي في فنزويلا أشهرا وليس سنوات.اضافة اعلان


وقال روبيو للصحافيين "سيتطلب الأمر قدرا من المثابرة وقليلا من الصبر، ليس سنوات، وإنما بالتأكيد أشهرا وأسابيع".

وبعد سبعة أشهر من إطاحة الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإلقاء القبض عليه في عملية عسكرية خاصة، من المقرر أن يعقد ممثلو الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز وأعضاء من المعارضة أول جولة من الحوار في كراكاس هذا الأسبوع.

وبعد إطاحة مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، أصبح روبيو المهندس الرئيسي لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الدولة الكاريبية، وهي من كبار منتجي النفط.

وزادت أهمية هذا الدور مع ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في شباط.

وقال روبيو إن "فنزويلا ينبغي أن تمر بثلاث مراحل بعد سقوط مادورو: الاستقرار الاقتصادي، ثم الاستقرار السياسي، وأخيرا إجراء انتخابات".

وأضاف على هامش نشاط مع وزير خارجية باراغواي روبن راميريز "نريد تحسين الحياة اليومية، ومساعدة الفنزويليين على تحسين أوضاعهم الاقتصادية حتى يصبحوا في حال أفضل وأكثر ازدهارا. وأعتقد أن ذلك سيسهم أيضا في تيسير الانتقال السياسي".
 
 


gnews

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وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: الانتقال السياسي في فنزويلا سيستغرق أشهرًا لا سنوات



 
 






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