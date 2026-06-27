روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل

وقال روبيو للوكالة في مقابلة إنه من المرجح أن يزور الهند هذا العام للتحضير لزيارة الرئيس.
وأوضح "نحن نعمل على ترتيب زيارة الرئيس في وقت ما في أوائل العام المقبل".
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد التقى ترامب الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا.
وقال ترامب إنهما أجريا حديثا "جيدا للغاية".
وتضغط الهند منذ أشهر على الولايات المتحدة من أجل زيارة ترامب، ربما في إطار اجتماع يضم اليابان وأستراليا.
وشهدت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة تقلبات خلال العام الماضي، خاصة بعد أن انخرطت الولايات المتحدة في توثيق علاقاتها مع باكستان العدو التاريخي للهند.
وفرضت واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على البضائع الهندية، لمعاقبة نيودلهي على شراء النفط الروسي.
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