السبت 2026-06-27 01:45 م

روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل

روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل
روبيو
 
السبت، 27-06-2026 01:05 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة إندو-إيجان نيوز سيرفس السبت عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله إن الولايات المتحدة تسعى لترتيب زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى الهند في أوائل العام المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه الدولتان على إبرام اتفاقية تجارية ثنائية.اضافة اعلان


وقال روبيو للوكالة في مقابلة إنه من المرجح أن يزور الهند هذا العام للتحضير لزيارة الرئيس.

وأوضح "نحن نعمل على ترتيب زيارة الرئيس في وقت ما في أوائل العام المقبل".

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد التقى ترامب الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا.

وقال ترامب إنهما أجريا حديثا "جيدا للغاية".

وتضغط الهند منذ أشهر على الولايات المتحدة من أجل زيارة ترامب، ربما في إطار اجتماع يضم اليابان وأستراليا.

وشهدت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة تقلبات خلال العام الماضي، خاصة بعد أن انخرطت الولايات المتحدة في توثيق علاقاتها مع باكستان العدو التاريخي للهند.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على البضائع الهندية، لمعاقبة نيودلهي على شراء النفط الروسي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة بحرية: ناقلة تبلغ عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

عربي ودولي هيئة بحرية: ناقلة تبلغ عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

جانب من تدريبات منتخب النشامى لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026

كأس العالم منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل

عربي ودولي روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل

البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بعدد من المسيّرات الإيرانية

عربي ودولي البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بعدد من المسيّرات الإيرانية

ديوان المحاسبة ومعهد المحاسبين الإداريين يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

أخبار محلية ديوان المحاسبة ومعهد المحاسبين الإداريين يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا الأحد

أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وهو يرتدي الزي الجديد مطبوعا عليه شعار مونديال 2026

كأس العالم العقبة تبث مباراة النشامى أمام الأرجنتين من ساحة الثورة العربية ومرافقها

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك



 
 






الأكثر مشاهدة

 