روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة إندو-إيجان نيوز سيرفس السبت عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله إن الولايات المتحدة تسعى لترتيب زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى الهند في أوائل العام المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه الدولتان على إبرام اتفاقية تجارية ثنائية. اضافة اعلان





وقال روبيو للوكالة في مقابلة إنه من المرجح أن يزور الهند هذا العام للتحضير لزيارة الرئيس.



وأوضح "نحن نعمل على ترتيب زيارة الرئيس في وقت ما في أوائل العام المقبل".



وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد التقى ترامب الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا.



وقال ترامب إنهما أجريا حديثا "جيدا للغاية".



وتضغط الهند منذ أشهر على الولايات المتحدة من أجل زيارة ترامب، ربما في إطار اجتماع يضم اليابان وأستراليا.



وشهدت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة تقلبات خلال العام الماضي، خاصة بعد أن انخرطت الولايات المتحدة في توثيق علاقاتها مع باكستان العدو التاريخي للهند.



وفرضت واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على البضائع الهندية، لمعاقبة نيودلهي على شراء النفط الروسي.





