روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

11:06 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران "ليست مستعدة لإبرام اتفاق، أو على الأقل اتفاق تكون مستعدة للالتزام به"، محذرا من أن "الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم". اضافة اعلان





وأضاف روبيو، في تصريحات أدلى بها الأربعاء، أن طهران "ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وسيدفعون الثمن"، في إشارة إلى استمرار الضغوط عليها.



وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات، مضيفا أنه يتمنى أن "يعمل الحوثيون على التهدئة بعد أن خدعتهم إيران".









