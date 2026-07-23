روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

وأضاف روبيو، في تصريحات أدلى بها الأربعاء، أن طهران "ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وسيدفعون الثمن"، في إشارة إلى استمرار الضغوط عليها.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات، مضيفا أنه يتمنى أن "يعمل الحوثيون على التهدئة بعد أن خدعتهم إيران".
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