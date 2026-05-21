روبيو: مؤشرات إيجابية بشأن اتفاق مع إيران

الخميس، 21-05-2026 07:43 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن بلاده ترى "بعض المؤشرات الإيجابية" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن واشنطن "سترى إن كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق".

وأضاف روبيو أن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز "سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا غير ممكن"، في وقت أشار فيه إلى أن باكستانيين سيسافرون إلى إيران اليوم الخميس.

 
 


وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

