روبيو يدعو باكستان إلى التنديد بهجوم كشمير والتعاون

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إنه في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، "تحدث (روبيو) عن الحاجة إلى التنديد بالهجوم في 22 نيسان/أبريل في باهالغام" في الشطر الهندي من كشمير.
وأضافت في بيان أن روبيو "حض المسؤولين الباكستانيين على التعاون في إجراء تحقيق حول هذا الهجوم".
وفي اتصال منفصل مع وزير الخارجية الهندي، أبدى روبيو تضامنه، لكنه شجع أيضا على ضبط النفس في ضوء اتهام الهند لباكستان بدعم الهجوم.
وتابعت بروس أن "الوزير أعرب عن حزنه على الخسائر في الأرواح جراء الهجوم في باهالغام".
وقالت إن روبيو "شجع الهند أيضا على العمل مع باكستان لاحتواء التوترات والحفاظ على السلم والأمن في جنوب آسيا".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: رئيس وزراء كندا يتطلع للتوصل لاتفاق تجاري
-
رويترز: ترامب يستثني الأردن من خفض المنح الأميركية الخارجية
-
الجيش الباكستاني يعلن أنه بحث مع الهند الثلاثاء انتهاكات لوقف النار في كشمير
-
الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي
-
سوريا تؤكد رفضها القاطع جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية
-
مقتل عنصرين من الأمن السوري على طريق السويداء درعا
-
مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية بجنوب السودان
-
البرهان يعين دبلوماسيا سودانيا سابقا رئيسا جديدا للحكومة