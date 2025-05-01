روبيو يدعو باكستان إلى التنديد بهجوم كشمير والتعاون

12:20 ص

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الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، باكستان إلى التنديد بالهجوم في إقليم كشمير والتعاون في إجراء تحقيق، مع دعوته الهند أيضا إلى نزع فتيل التصعيد، وذلك في مكالمة هاتفية مع كل من الطرفين. اضافة اعلان





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إنه في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، "تحدث (روبيو) عن الحاجة إلى التنديد بالهجوم في 22 نيسان/أبريل في باهالغام" في الشطر الهندي من كشمير.



وأضافت في بيان أن روبيو "حض المسؤولين الباكستانيين على التعاون في إجراء تحقيق حول هذا الهجوم".



وفي اتصال منفصل مع وزير الخارجية الهندي، أبدى روبيو تضامنه، لكنه شجع أيضا على ضبط النفس في ضوء اتهام الهند لباكستان بدعم الهجوم.



وتابعت بروس أن "الوزير أعرب عن حزنه على الخسائر في الأرواح جراء الهجوم في باهالغام".



وقالت إن روبيو "شجع الهند أيضا على العمل مع باكستان لاحتواء التوترات والحفاظ على السلم والأمن في جنوب آسيا".