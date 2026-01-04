روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

الوكيل الإخباري- أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال أن تطمح إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استهداف كوبا بعد فنزويلا في إطار سعيها لاستعادة النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي.

وجاءت تصريحات روبيو بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، حيث قال: "لو كنت أحد المسؤولين في الحكومة الكوبية، لشعرت ببعض القلق".