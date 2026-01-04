الأحد 2026-01-04 09:21 ص

روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
الأحد، 04-01-2026 07:38 ص

الوكيل الإخباري-   أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال أن تطمح إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استهداف كوبا بعد فنزويلا في إطار سعيها لاستعادة النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي.

وجاءت تصريحات روبيو بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، حيث قال: "لو كنت أحد المسؤولين في الحكومة الكوبية، لشعرت ببعض القلق".

 

 وشدّد روبيو، المعروف باهتمامه الطويل بملفَي فنزويلا وكوبا، على أن من يقيم في هافانا ويشغل منصباً حكوميا "لابد أن يكون قلقا ولو قليلا".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها سجل حافل من التدخلات في أمريكا اللاتينية، من أبرزها دعمها لغزو "خليج الخنازير" عام 1961، الذي قاده منفيون كوبيون في محاولة فاشلة للإطاحة بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

 
 


