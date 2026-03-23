روسيا: إجلاء العاملين الروس من محطة بوشهر النووية على دفعات

وقال رئيس شركة "روس آتوم" خلال مؤتمر صحفي:"مع دخول الصراع في الشرق الأوسط مرحلة خطيرة، حيث انتقل إلى إجراءات لوجستية طارئة تعكس الخشية الحقيقية من تحول محطة "بوشهر" النووية إلى ساحة مواجهة مباشرة، فإن الشركة ستقوم بإجلاء العاملين الروس من المحطة على دفعات والإبقاء على العشرات منهم فقط في المحطة".
