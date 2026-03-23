روسيا: إجلاء العاملين الروس من محطة بوشهر النووية على دفعات

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود
الوكيل الإخباري-    أعلنت الشركة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم"، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بإجلاء العاملين الروس في محطة بوشهر النووية الإيرانية على دفعات، مبينة أنها ستقوم بإبقاء العشرات من العاملين الروس في المحطة.

وقال رئيس شركة "روس آتوم" خلال مؤتمر صحفي:"مع دخول الصراع في الشرق الأوسط مرحلة خطيرة، حيث انتقل إلى إجراءات لوجستية طارئة تعكس الخشية الحقيقية من تحول محطة "بوشهر" النووية إلى ساحة مواجهة مباشرة، فإن الشركة ستقوم بإجلاء العاملين الروس من المحطة على دفعات والإبقاء على العشرات منهم فقط في المحطة".

 
 


بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

عربي ودولي بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي روسيا: إجلاء العاملين الروس من محطة بوشهر النووية على دفعات

وفاة أردني إثر حادث سير في السعودية

أخبار محلية وفاة أردني إثر حادث سير في السعودية

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزارة الزراعة: الأمطار الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد وتعزز الغطاء النباتي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: أي اتفاق مع إيران سيحافظ على "مصالحنا الحيوية"

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي أمير دولة قطر

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي الرئيس التركي



 






