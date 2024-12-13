روسيا تتجه لسحب قواتها العسكرية من سوريا - صور

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك تقديرات بأن تكون تلك التحركات في إطار استعدادات روسيا، لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وذكرت الصحيفة، أن هناك آليات عسكرية روسية انطلقت من اتجاه حمص على الطريق السريع السوري، وتتحرك المركبات التي ترفع العلم الروسي باتجاه الساحل الغربي، حيث يحتفظ الكرملين بمواقعه العسكرية الوحيدة خارج الاتحاد السوفييتي السابق، في المطار العسكري في اللاذقية بسوريا، والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس.
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا استخدمت القواعد كمركز لتزويد القوات الروسية في إفريقيا، لافته إلى أنه قد تكون روسيا تخطط لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا.
وكالات
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