روسيا تكشف كيف جرى اغتيال القيادات الإيرانية

وأضاف بكلمته في الدورة الـ58 لمجلس رؤساء أجهزة الأمن لدول رابطة الدول المستقلة أن "الاعتماد على المنصات التكنولوجية الغربية يخلق نقاط ضعف كبيرة لدول الرابطة أمام الهجمات الإلكترونية التي تشنها أجهزة الاستخبارات في دول الناتو الرئيسية وحلفائها".
وقال: "من الواضح أن إشارة التحذير المقلقة هي عملية التصفية الأخيرة التي نفذها التحالف الأمريكي الإسرائيلي بحق ممثلين القيادة العليا الإيرانية. تم الحصول على إحداثيات أماكن تواجد الضحايا عبر برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران".
وأضاف: حسب طبيعة المهام التي يتم حلها باستخدام التقنيات الغربية للذكاء الاصطناعي في البعد السياسي، من المنطقي التفكير في أسباب الاهتمام الكبير الذي يوليه الغربيون للإسراع في إدخال ابتكاراتهم الرقمية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادات دول الرابطة، ولاسيما في أنظمة الاتصالات.
وتابع: "شفافية النماذج العصبية الشبكية الأجنبية التي يُفترض استخدامها في أنظمة اتخاذ القرار، غير مضمونة. وكذلك الحال بالنسبة لموثوقية الآليات الرقمية بالكامل للإدارة التشغيلية للدولة في حال حدوث أزمة محتملة".
يشار إلى أن في اليوم الأول للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اغتيل أقطاب الصف الأول في القيادة الإيرانية وبينهم المرشد علي خامنئي، وعدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين.
