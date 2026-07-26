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روسيا: قواتنا قصفت موانئ وسفنا أوكرانية

علم روسيا
علم روسيا
 
الأحد، 26-07-2026 09:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد، أن قواتها شنت هجمات على موانئ وسفنا أوكرانية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام للتراسل إن القوات الروسية قصفت محطة الحاويات في تشورنومورسك قرب أوديسا، ميناء أوكرانيا الرئيسي على البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن المحطة كانت تتعامل مع "شحنات عسكرية".

وأضاف البيان أن سفينة شحن بضائع سائبة، مصنفة على أنها تحمل شحنات عسكرية أيضا، تعرضت للقصف جنوبي أوديسا.

وأظهر منشور لاحق أن القوات الروسية قصفت سفينتين أخريين لنقل البضائع السائبة، دون الإفصاح عن تفاصيل مكان وقوع الهجوم.
 
 


gnews

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