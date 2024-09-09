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روسيا: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

علم روسيا
روسيا
الإثنين، 09-09-2024 10:31 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط دون الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، “أنه لا يمكن للسلام أن يتحقق في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية”.

 
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