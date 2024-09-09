روسيا: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية

وبحسب بيان صحفي للوزارة، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، “أنه لا يمكن للسلام أن يتحقق في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية”.
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