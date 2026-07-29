رويترز: إيران تترقب شحنة دفاعات جوية صينية خلال أسابيع

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الوكيل الإخباري- قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تتسلم إيران، خلال أسابيع، الشحنة الأولى من نحو 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف، صينية الصنع، وذلك في إطار سعيها إلى إعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وبحسب "رويترز"، فإن الصفقة التي تُقدّر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار، تُعد واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ اندلاع حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كشفت عن ثغرات في قدرة إيران على حماية المواقع العسكرية والبنى التحتية الاستراتيجية.



وقالت المصادر إن العقد يشمل شراء ما بين 300 و400 نظام دفاع جوي محمول، بما في ذلك صواريخ كيو.دبليو-12 وإف.إن-16 الصينية الصنع.



وقد تم توقيع الصفقة مع شركة "تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت"، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، والتي قالت المصادر إنها كانت تعمل وسيطًا بين الجانب الإيراني والمورد الصيني.



وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها، نظرًا لحساسية الموضوع.



ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "التقارير ذات الصلة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، وأضافت أن الصين "لعبت دورًا ثابتًا في تعزيز السلام وإنهاء الصراع".



ولم ترد مجموعة "تشونغتشينغ باوشانغ"، التي مقرها بكين، وهي الشركة الأم لشركة "تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت"، على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق، يوم الثلاثاء.



وحذرت المصادر من أنه، على الرغم من توقيع الاتفاقية، فإن جداول التسليم والكميات وتفاصيل التنفيذ الأخرى قد تتغير.



وأشارت المصادر إلى أنه بموجب خطة اتفق عليها الطرفان، ستتم عمليات التسليم في البداية جوًا من أورومتشي في غرب الصين، ثم تمر عبر باكستان إلى إيران، لكن المصادر لم توضح ما إذا كانت عمليات النقل ستتم جوًا أم برًا.



ويسلط هذا الشراء الضوء على استمرار اعتماد إيران على مزيج من إنتاج الأسلحة الإيرانية والموردين الأجانب، رغم سنوات من العقوبات والقيود المفروضة على الواردات المتعلقة بالدفاع.



وكانت "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن إيران على وشك إبرام اتفاق منفصل مع الصين للحصول على صواريخ كروز مضادة للسفن، وفقًا لأشخاص مطلعين على تلك المفاوضات. ولم يتسنَّ لرويترز تحديد ما إذا كان الاتفاق قد أُبرم أم لا.





