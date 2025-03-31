ريابكوف: واشنطن لا تنوي الانسحاب من "الناتو"

الوكيل الإخباري- أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة لا تعتزم الانسحاب من حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن الخطاب الحاد الصادر من واشنطن يهدف إلى "تحفيز" الشركاء.



وأوضح ريابكوف في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية": "لا أعتقد أن هذا سيحدث. في رأيي، الخطاب والمفردات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية الحالية تحوي قدرا من المبالغة. إنها أداة لفظية أشبه بـ'سوط' لتحفيز 'حصان الناتو'".

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وأضاف نائب الوزير الروسي أن التماسك بين النخب الأوروبية والأمريكية تشكل عبر عقود من التفاعل الوثيق في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة والأيديولوجيا، قائلا: "هل يُعقل قطع هذا الحبل السري فجأة وإعلان نهاية هذا التحالف؟ في رأيي، هذا ضرب من المستحيل".



وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يوقف تمويل حلف شمال الأطلسي "الناتو" من قبل السلطات الأمريكية، متهما الحلف بعدم حماية واشنطن.



وأشار إلى أن العديد من أعضاء الحلف لم يلتزموا لفترة طويلة حتى بإنفاق 2% على الدفاع، حتى أصر هو شخصيا على الالتزام بهذا المستوى.



يذكر أنه تم تحديد هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول "الناتو" خلال القمة التي عقدت في ويلز في سبتمبر 2014، وذلك بدافع "التهديد الروسي" بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.



وفي يوليو 2023، تم الاتفاق خلال قمة فيلنيوس على أن تصبح نسبة 2% بمثابة الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي لدول "الناتو"، وليس مجرد هدف.