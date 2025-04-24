الخميس 2025-04-24 01:22 م
 

زلزال إسطنبول.. تسجيل 185 هزة ارتدادية وكشف عدد المصابين

أتراك في إحدى الحدائق بإسطنبول خوفا من الزلزال
أتراك في إحدى الحدائق بإسطنبول خوفا من الزلزال
 
الخميس، 24-04-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري- شهدت مدينة إسطنبول سلسلة من الهزات الارتدادية اليوم الخميس، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية.اضافة اعلان


ووفق وكالة إدارة الكوارث التركية فقد بلغت قوة إحدى الهزات الارتدادية 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية، أعقبه أكثر من 185 هزة ارتدادية تراوحت قوتها ما بين 4 و5 درجات.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة "إكس"، إن 236 شخصا أصيبوا، بينهم 173 شخصا في إسطنبول.

وتلقى 15 شخصا العلاج في المستشفى، في حين أصيب البعض جرّاء القفز فزعا من المباني.

سكاي نيوز
 
gnews

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