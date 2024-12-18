 
الأربعاء 2024-12-18 12:05 م
 

زيلينسكي: ليس لدينا لا القوة ولا القدرة على استرجاع دونباس والقرم

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الأربعاء، 18-12-2024 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تملك القوة ولا القدرة اللازمة "لاستعادة" دونباس وشبه جزيرة القرم، في مقابلة له مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.اضافة اعلان


وجاء تصريح الرئيس الأوكراني المنتهية عهدته، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول التنازلات التي من الممكن أن تقدمها كييف من أجل "إنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بتقنية الفيديو: "في الواقع، هذه الأراضي تخضع الآن لسيطرة الروس. وليس لدينا القوة الكافية لإعادتها تحت سيطرتنا، ولم يتبق لنا سوى الاعتماد على الضغط الدبلوماسي من المجتمع الدولي لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وفي الوقت نفسه، أجاب سلبا على السؤال التوضيحي حول ما إذا كان بوسع كييف أن تتخلى عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم أو دونباس "ولو مؤقتا".

وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والذي تم تعيينه رئيسا لمؤتمر ميونيخ الأمني، بإمكانية تقديم تنازلات إقليمية مؤقتة من جانب أوكرانيا لتحقيق السلام.

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق شروط حل الصراع في أوكرانيا، من بينها انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونباس ونوفوروسيا، تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ورفع العقوبات الغربية عن روسيا، بالإضافة إلى وضع أوكرانيا المحايد، خالية من الأسلحة النووية.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

نم

طب وصحة زيت السمسم على الريق- 6 فوائد خارقة تدفعك لبدء يومك به

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية الوطني للأمن السيبراني: لا حوادث شديدة الخطورة للربع الثالث من 2024

ا

أخبار محلية الصفدي لنظيره الروسي: ندعم الشعب السوري في بناء سوريا الموحدة

م

طب وصحة طبيب يحذر من نقص هذا المعدن بالجسم

ا

عربي ودولي الدفاع الأمريكية تعلن إطلاق سراح سجين كيني من معتقل غوانتانامو

نتنياهو في اجتماع مع قادة في الجيش الإسرائيلي

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل باقية في جبل الشيخ بسوريا

ه

منوعات قنبلة زنة 10 أطنان من الحرب العالمية الثانية تثير الرعب بألمانيا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: ليس لدينا لا القوة ولا القدرة على استرجاع دونباس والقرم



 




الأكثر مشاهدة