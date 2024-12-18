زيلينسكي: ليس لدينا لا القوة ولا القدرة على استرجاع دونباس والقرم

وجاء تصريح الرئيس الأوكراني المنتهية عهدته، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول التنازلات التي من الممكن أن تقدمها كييف من أجل "إنهاء الحرب".
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بتقنية الفيديو: "في الواقع، هذه الأراضي تخضع الآن لسيطرة الروس. وليس لدينا القوة الكافية لإعادتها تحت سيطرتنا، ولم يتبق لنا سوى الاعتماد على الضغط الدبلوماسي من المجتمع الدولي لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وفي الوقت نفسه، أجاب سلبا على السؤال التوضيحي حول ما إذا كان بوسع كييف أن تتخلى عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم أو دونباس "ولو مؤقتا".
وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، والذي تم تعيينه رئيسا لمؤتمر ميونيخ الأمني، بإمكانية تقديم تنازلات إقليمية مؤقتة من جانب أوكرانيا لتحقيق السلام.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق شروط حل الصراع في أوكرانيا، من بينها انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونباس ونوفوروسيا، تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ورفع العقوبات الغربية عن روسيا، بالإضافة إلى وضع أوكرانيا المحايد، خالية من الأسلحة النووية.
روسيا اليوم
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