زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

وفي خطابه المسائي عبر الفيديو، الثلاثاء، قيّم زيلينسكي أيضا كيفية تعامل السلطات المحلية في مدن أوكرانيا مع تداعيات الهجمات الروسية المكثفة، لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الكهرباء والتدفئة للمباني السكنية الشاهقة. ووجه انتقادات مرة أخرى للمسؤولين في العاصمة كييف.
وقال زيلينسكي إنه أجرى مناقشات مطوّلة مع القائد العام للجيش ورئيس الأركان العامة ووزير الدفاع.
وقال زيلينسكي: "تحدث عدد من التغييرات في الوقت الحالي في مجال الدفاع الجوي. في بعض المناطق، يتم إعادة بناء طريقة عمل الفرق، وأدوات الاعتراض، والوحدات المتنقلة، ومكونات الدفاع الجوي الصغيرة بشكل كامل تقريبا".
ومضى يقول: "لكن هذا مجرّد عنصر واحد من عناصر الدفاع التي تتطلب تغييرات. وستحدث التغييرات".
