زيلينسكي يبحث مع ماكرون نشر قوات غربية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- بحث فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة نشر قوات عسكرية في أوكرانيا وإمكانية توسيعها ومشاركة دول أخرى.

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وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وناقشنا مبادرة فرنسا لنشر قوات عسكرية في أوكرانيا. بحثنا الخطوات العملية لتنفيذها، والتوسع المحتمل، ومشاركة دول أخرى في هذه الجهود".