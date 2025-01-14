 
الثلاثاء 2025-01-14 03:34 ص
 

زيلينسكي يبحث مع ماكرون نشر قوات غربية في أوكرانيا

زيلينسكي و ماكرون
زيلينسكي و ماكرون
الثلاثاء، 14-01-2025 02:49 ص

الوكيل الإخباري-   بحث فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة نشر قوات عسكرية في أوكرانيا وإمكانية توسيعها ومشاركة دول أخرى.

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وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وناقشنا مبادرة فرنسا لنشر قوات عسكرية في أوكرانيا. بحثنا الخطوات العملية لتنفيذها، والتوسع المحتمل، ومشاركة دول أخرى في هذه الجهود".

 

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست في وقت سابق عن مصادر أن حلفاء كييف الأوروبيين يناقشون بجدية احتمال إرسال عسكريين إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين كييف وموسكو. وبحسب الصحيفة، تم بحث هذا الموضوع منتصف الشهر الماضي في بروكسل خلال استضافة الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته للقادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي.

 
gnews

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