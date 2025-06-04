زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على اللجوء إلى الدبلوماسية

07:24 م

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الوكيل الإخباري- حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الداعمين العسكريين لكييف الأربعاء، على تكثيف دعمهم للضغط على روسيا لتحقيق السلام. اضافة اعلان





وقال زيلينسكي في خطاب مصوّر أمام اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل "يجب ألّا نسمح لروسيا بتضليل العالم. يجب إجبار موسكو على اللجوء إلى الدبلوماسية".



وغاب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن اجتماع بروكسل رغم أنه من المقرّر أن يسافر جوا لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس.



ودعا زيلينسكي في خطابه الحلفاء إلى تكثيف تسليم الدفاعات الجوية لصدّ هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية ودعم صناعة الدفاع الأوكرانية.



وأضاف " كلما زادت قوة دفاعنا الجوي، رأى بوتين أن مهاجمة مدننا وقرانا أمر غير مجدٍ؛ لذا، دعونا نواصل تعزيز درعنا الجوية".



من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن روسيا "تطلق بشكل روتيني أكثر من 300 طائرة مسيرة يوميا على أوكرانيا".



وأكد "هذا تحول كبير، وهذا معدل إطلاق نار يمكن أن يستمر في 2025".



تابع "بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من هذه الحرب، يواصل الرئيس بوتين إثبات أنه لا يؤيد السلام".



وأصرّ نظيره الألماني بوريس بيستوريوس على أن القوات الروسية "لا تحرز أي تقدم يذكر" على خط المواجهة وتتكبد خسائر فادحة.



ورأى أن روسيا ستفشل في النهاية في مساعيها للسيطرة على أوكرانيا، لأن داعمي كييف يزودونها "بكل ما تحتاجه ولفترة زمنية مناسبة".