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زيلينسكي يطالب الحلفاء بالرد على تورط كوريا الشمالية في الحرب

جنود من كوريا الشمالية خلال تدريب عسكري
جنود من كوريا الشمالية خلال تدريب عسكري
الأربعاء، 23-10-2024 08:30 ص
الوكيل الإخباري-  دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء إلى “عدم الاختباء” والرد على أدلة تورط كوريا الشمالية في حرب روسيا بأوكرانيا.اضافة اعلان


وقال في خطاب إن أوكرانيا لديها معلومات عن إعداد وحدتين، ربما يصل عددهما إلى 12 ألف جندي كوري شمالي، للمشاركة في الحرب إلى جانب القوات الروسية.

وأضاف: “هذا تحد، لكننا نعرف كيف نرد عليه. ومن المهم ألا يختبئ الشركاء من مواجهة هذا التحدي أيضا”.

وقال كيريلو بودانوف، رئيس الدائرة الرئيسية للمخابرات في أوكرانيا لموقع “ذا وور زون” الأمريكي، إن كييف تتوقع وصول القوات الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إلى منطقة كورسك الجنوبية في روسيا، حيث بدأت القوات الأوكرانية توغلا في أغسطس/ آب.

وأضاف للموقع: “ننتظر الوحدات الأولى غدا في اتجاه كورسك. من غير الواضح في الوقت الحالي عددها أو كيف سيتسنى تجهيزها. سنرى بعد يومين”.

وقال زيلينسكي في تصريحاته إن كوريا الشمالية وروسيا لا تأخذان في الاعتبار عدد القتلى في أي صراع.
وأضاف: “لكننا جميعا في العالم لدينا مصلحة متساوية في إنهاء الحرب، وليس إطالة أمدها. يتعين علينا بالتالي وقف روسيا وشركائها”.

وأردف: “إذا كان بوسع كوريا الشمالية التدخل في حرب بأوروبا، فإن الضغط على هذا النظام غير كاف بالتأكيد”.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمس الثلاثاء إنه “من المرجح للغاية” أن تكون كوريا الشمالية قد بدأت في إرسال مئات الجنود لمساعدة روسيا في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين ونصف.

وكالات
 
gnews

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