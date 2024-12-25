سلاح خطير في الجيش المصري يقلق إسرائيل

ولفت الموقع العبري إلى أن المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) أو UAVs شهدت تغيرًا كبيرًا، من شيء جديد على الجيوش إلى جزء أساسي ومهم من الترسانات العسكرية الحديثة.
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