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سلاح خطير في الجيش المصري يقلق إسرائيل

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أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 03:04 م

الوكيل الإخباري- رصد تقرير عبري أحد أهم الأسلحة الخطيرة لدى الجيش المصري وهو المسيّرات، وأكد أن مصر أكثر الدول في إفريقيا امتلاكا لهذا السلاح.

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وقال موقع " Nziv" الإخباري العبري، إن مصر هي أكبر مشترٍ للطائرات بدون طيار في القارة السمراء، حيث تمتلك مع 267 طائرة بدون طيار، ويأتي بعدها في إفريقيا المغرب والتي جاءت بالمركز الثاني، مشيرا إلى أن الرباط تتعاون مع تل أبيب في صناعة هذا النوع من الطائرات وبمساعدتهم أحتلت قمة الجدول.


ولفت الموقع العبري إلى أن المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) أو UAVs شهدت تغيرًا كبيرًا، من شيء جديد على الجيوش إلى جزء أساسي ومهم من الترسانات العسكرية الحديثة.

 

RT

 
gnews

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