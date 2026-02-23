الإثنين 2026-02-23 02:10 ص

سلطنة عُمان تؤكد عقد محادثات أميركية إيرانية في جنيف الخميس

علم سلطنة عمان
سلطنة عُمان
 
الإثنين، 23-02-2026 01:48 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، إن جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف الخميس.

وأضاف البوسعيدي، الذي توسطت بلاده في محادثات بين الجانبين، على إكس أن المحادثات مقررة "بدفعة إيجابية لبذل جهد إضافي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

 
 


