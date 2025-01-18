سموتريتش ونتنياهو اتفقا على تنفيذ كافة أهداف الحرب

الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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