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سموتريتش ونتنياهو اتفقا على تنفيذ كافة أهداف الحرب

نتنياهو وسموتريش
نتنياهو وسموتريش
السبت، 18-01-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية ان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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وأضافت "الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير حماس".

 
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