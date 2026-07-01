سوريا .. الخطوط الكويتية تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي منتصف يوليو

11:40 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، يوم الأربعاء، أن الخطوط الجوية الكويتية ستشغل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الكويت ودمشق اعتبارا من 15 يوليو الجاري. اضافة اعلان





وذكرت الهيئة في منشور عبر قناتها على "تلغرام"، أن تشغيل الرحلات إلى مطار دمشق الدولي خطوة جديدة في تعزيز الربط الجوي بين سوريا والكويت، وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين.



وكان مطار حلب الدولي استقبل الخميس الماضي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية ‌‏‌‏القادمة من مطار الكويت الدولي وعلى متنها 148 راكبا، إيذانا ببدء تشغيل خط جوي ‌‏‌‏منتظم يربط المدينة بوجهاتها الإقليمية.‏



ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز حركة السفر، وتوسيع شبكة الربط الجوي بين ‏سوريا ومختلف الدول، بما يلبي احتياجات المسافرين ويدعم النشاط الاقتصادي والسياحي.‏







