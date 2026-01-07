الأربعاء 2026-01-07 08:07 ص

سوريا تعلق الملاحة الجوية في مطار حلب مع استمرار الاشتباكات

طائرة في إحدى المطارات السورية
الأربعاء، 07-01-2026 06:20 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة العامة للطيران في سوريا، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة نظرا لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الأحياء السكنية في مدينة حلب، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان نشر على قناتها في التلغرام إنه "في ضوء المستجدات الأمنية الراهنة في بعض أحياء مدينة حلب، وحرصاً من الهيئة على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وضمان أمن العمليات التشغيلية، تقرّر تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة، اعتباراً من تاريخه".

وأضافت الهيئة أنه سيتم تحويل الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة إلى مطار دمشق الدولي، وذلك إلى حين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء احترازي ومؤقت، إذ سيتم إصدار تحديثات لاحقة فور انتهاء المدة المحددة أو في حال طرأت أي مستجدات داعية المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.
 
 


