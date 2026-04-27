الإثنين 2026-04-27 01:19 م

سوريا .. عشرات الإصابات بالتهاب الكبد في بلدة محجة بريف درعا

الإثنين، 27-04-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري-  تشهد بلدة محجة في ريف درعا عشرات الإصابات بمرض التهاب الكبد، حيث ناشد الأهالي الفرق الطبية في بقية المحافظات السورية التدخل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في المركز الصحي في بلدة محجة بقيام المركز بتسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بمرض التهاب الكبد، وسط شح في الخدمات الصحية وازدياد أعداد الإصابات التي تُسجَّل بشكل يومي.

ووفقًا للمصادر، فإن الطاقة الاستيعابية للمركز الصحي في البلدة لم تعد قادرة على استيعاب الإصابات التي تزداد على مدار الساعة، وبشكل خاص مع نقص الخدمات فيه، الأمر الذي استدعى نقل المرضى الجدد وبشكل فوري إلى مستشفى إزرع المجاورة، والذي بات يعاني اليوم من ضغط هائل عليه، دفعه إلى رفض استقبال بعض الحالات، ما اضطر المرضى للسفر إلى دمشق من أجل تلقي العلاج، مع ما يترتب على ذلك من معاناة صحية ومادية وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لتحمل تكلفتها الباهظة.

وشددت المصادر الطبية في مركز محجة الصحي، في حديثها لموقعنا، على أن الإصابات، مع وجود هذا العدد الكبير، لا يمكن أن تكون فردية، مرجحة أن يكون سببها الرئيسي ناتجًا عن تلوث مصادر المياه في المنطقة، ومطالبة الجهات المختصة بفحصها ومعالجة التلوث الناتج عنها، فضلًا عن المطالبة بإزالة مكبات النفايات المنتشرة بكثرة في المنطقة بشكل عاجل، والتي يُعتقد أنها السبب الثاني للإصابة بالتهاب الكبد بعد تلوث المياه.

وكان أبناء بلدة محجة قد وجهوا نداءً عاجلًا إلى محافظ درعا ومديرية الصحة فيها من أجل إرسال فرق طبية إلى البلدة على نحو عاجل، مع توفير الأدوية المناسبة لعلاج الحالات المصابة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 