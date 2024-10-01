سويسرا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين أول

وسيعقد مندوب سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة باسكال بيريسويل، مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت نيويورك، ستستعرض خلاله برنامج عمل المجلس بعد إجازته في جلسة صباحية.
ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية لها حق النقض (الفيتو)، وهي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المجلس 10 دول أعضاء غير دائمة، تنتخب لمدة عامين من قِبل الجمعية العامة، وهي، إلى جانب سويسرا: سلوفانيا، سيراليون، كوريا الجنوبية، الموزمبيق، مالطا، الجزائر، اليابان، غويانا، والأكوادور.
ويعد مجلس الأمن أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، والتي تشمل الأمانة العامة، الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية، مجلس الوصاية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
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