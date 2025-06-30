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سيناتور أمريكي: زيلينسكي طلب شراء أسلحة أمريكية بتمويل أوروبي

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أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 07:20 ص

الوكيل الإخباري- صرح السيناتور الأمريكي كريس كونز بأن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي طلب خلال قمة الناتو الأخيرة في لاهاي شراء أسلحة أمريكية بتمويل أوروبي.

وقال كونز في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الأحد: "هو لم يطلب التمويل الأمريكي لكمية كبيرة من الأسلحة، بل تحدث عن إمكانية شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية نظرا لأن الأوروبيين سيمولون الدفعة المقبلة من الأسلحة".

وأشار كونز إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى وسائل للدفاع الجوي.

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وجاء ذلك في معرض تعليقه على لقائه مع زيلينسكي على هامش قمة الناتو في لاهاي، التي عقدت يومي 24 و25 يونيو.


وتعهدت دول الناتو خلال قمة لاهاي بزيادة النفقات الدفاعية إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي مع تخصيص جزء من تلك النفقات لدعم أوكرانيا، حسب البيان الختامي للقمة.

 

RT

 
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