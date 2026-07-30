"سي إن إن": صبر السعودية نفد بين ثلاث جبهات مشتعلة

وأشار المحللان نيك روبيرتسون وتيم ليستر، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، واجهت المملكة هجمات صاروخية من الحوثيين في اليمن، وهجمات بطائرات مسيرة من ميليشيات موالية لإيران في العراق، فضلا عن تهديدات متجددة من طهران. وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أصبح واضحا أن خيار ضبط النفس لم يعد متاحا، بعد أن شنت مقاتلات سعودية -بالتنسيق مع طائرات أمريكية- ضربات في شرق العراق.
ويشير التحليل إلى أن المخاطر المترتبة على الانخراط في صراع أوسع نطاقا "جسيمة" وقد تكون "باهظة التكلفة" بالنسبة للرياض، التي ركزت خلال العقد الماضي على الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية والتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية، مما دفعها إلى تبني سياسة تهدئة مع إيران أثمرت عن اتفاق توسطت فيه الصين عام 2023. وهذه الاستراتيجية باتت الآن في حالة حرجة، إذ تجد السعودية نفسها في مواجهة خصوم لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، ويتقنون فنون الحرب غير المتكافئة من ثلاث جهات مختلفة.
ورغم إنفاق المملكة عشرات المليارات من الدولارات لتحديث جيشها وشراء أنظمة دفاع صاروخي متطورة، إلا أنها تواجه تحديات مرتبطة بمساحتها الشاسعة وضرورة حماية سواحلها ومنشآتها النفطية الموزعة جغرافيا.
-
أخبار متعلقة
-
وول ستريت جورنال: ترامب لم يحدد مكان أو قوة الضربة لإيران
-
روسيا: عجز الميزانية يصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج الإجمالي
-
الصحة العالمية: أوغندا لا تزال معرّضة لخطر إيبولا رغم توقف العدوى
-
رويترز: السعودية تسعى لبناء تحالف دولي لحماية "الملاحة" من الحوثيين
-
ترامب: جاء دورنا.. سنضرب إيران بقوة
-
زيلينسكي يحذر من ضربة روسية كبرى محتملة
-
أردوغان: المنطقة بأسرها تدفع ضريبة العدوان الإسرائيلي في فلسطين
-
الجفاف يطال أكثر من نصف إنجلترا بسبب موجات الحر