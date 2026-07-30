"سي إن إن": صبر السعودية نفد بين ثلاث جبهات مشتعلة

الوكيل الإخباري- أفاد تحليل نشرته شبكة CNN، بأن المملكة العربية السعودية، التي أمضت خمسة أشهر في محاولة تجنب الانجرار إلى صراع إقليمي، باتت الآن محاصرة بين "إيران ووكلائها في العراق واليمن".



وأشار المحللان نيك روبيرتسون وتيم ليستر، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، واجهت المملكة هجمات صاروخية من الحوثيين في اليمن، وهجمات بطائرات مسيرة من ميليشيات موالية لإيران في العراق، فضلا عن تهديدات متجددة من طهران. وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أصبح واضحا أن خيار ضبط النفس لم يعد متاحا، بعد أن شنت مقاتلات سعودية -بالتنسيق مع طائرات أمريكية- ضربات في شرق العراق.

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ويشير التحليل إلى أن المخاطر المترتبة على الانخراط في صراع أوسع نطاقا "جسيمة" وقد تكون "باهظة التكلفة" بالنسبة للرياض، التي ركزت خلال العقد الماضي على الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية والتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية، مما دفعها إلى تبني سياسة تهدئة مع إيران أثمرت عن اتفاق توسطت فيه الصين عام 2023. وهذه الاستراتيجية باتت الآن في حالة حرجة، إذ تجد السعودية نفسها في مواجهة خصوم لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، ويتقنون فنون الحرب غير المتكافئة من ثلاث جهات مختلفة.