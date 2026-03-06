سي إن إن عن مصادر: الصين بصدد تقديم مساعدة لإيران

وقالت إن واشنطن تملك معلومات تشير إلى أن الصين بصدد تقديم قطع غيار ومكونات صواريخ لإيران.
رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين
غوتيريش يندد بالهجمات "المخالفة للقانون" محذرا من دوامة عنف في الشرق الأوسط
إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمسيّرات إيرانية في الخليج
ترامب: ننقل آلاف الأشخاص من دول مختلفة في أنحاء الشرق الأوسط
ترامب: لا اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط
انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة
طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام