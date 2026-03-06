سي إن إن عن مصادر: الصين بصدد تقديم مساعدة لإيران

الوكيل الإخباري - ذكرت سي إن إن عن مصادر بأن واشنطن تملك معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين بصدد تقديم مساعدة مالية لإيران.



وقالت إن واشنطن تملك معلومات تشير إلى أن الصين بصدد تقديم قطع غيار ومكونات صواريخ لإيران.

اضافة اعلان