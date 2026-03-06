الجمعة 2026-03-06 10:25 م

سي إن إن عن مصادر: الصين بصدد تقديم مساعدة لإيران

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 06-03-2026 08:40 م

الوكيل الإخباري - ذكرت سي إن إن عن مصادر بأن واشنطن تملك معلومات استخباراتية تشير إلى أن الصين بصدد تقديم مساعدة مالية لإيران.

وقالت إن واشنطن تملك معلومات تشير إلى أن الصين بصدد تقديم قطع غيار ومكونات صواريخ لإيران.

اضافة اعلان

 

وأضافت المصادر أن الصين أكثر حذرا من روسيا في دعمها لإيران نظرا لتهديد الحرب إمدادات الطاقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي أذربيجان تعلن إحباط عدة مخططات إرهابية إيرانية

ا

أسواق ومال الخام الأميركي وخام برنت يقفزان فوق 90 دولاراً

ب

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين

ق

أسواق ومال صدمة أمريكية تشعل أسعار الذهب عالميا

r

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

ب

عربي ودولي غوتيريش يندد بالهجمات "المخالفة للقانون" محذرا من دوامة عنف في الشرق الأوسط

ب

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع وتتكبّد خسائر أسبوعية

ب

اقتصاد محلي توضيح حول ارتفاع أسعار السلع في الأردن



 






الأكثر مشاهدة