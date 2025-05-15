الخميس 2025-05-15 01:14 م
 

شركات طيران غربية تعلن تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن مجموعة شركات "لوفتهانزا" للطيران أعلنت تمديد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى 25 مايو الجاري.

وقالت الصحيفة إن مجموعة الطيران العملاقة، التي كانت في محادثات لعودة الرحلات الجوية في 19 مايو، أعلنت أن عمليات الإلغاء ستستمر حتى 25 مايو.

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وأضافت الصحيفة "بعد تقييم الوضع، أعلنت "لوفتهانزا" اليوم الخميس أنها تمدد تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 مايو، وتضم المجموعة شركات الطيران "لوفتهانزا"، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز.


كما أعلنت شركة طيران "رايان إير" الإيرلندية عن إلغاء رحلاتها حتى 4 يونيو.
ومن المتوقع عودة رحلات "إيجيان إيرلاينز" اليونانية في 19 مايو، كما ألغت "دلتا" الأمريكية رحلاتها حتى 19 مايو، وفق الصحيفة.


ومددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 20 مايو.


وألغت شركة الخطوط الجوية الإسبانية "إيبيريا إكسبريس" رحلاتها حتى 31 مايو. كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها حتى 14 يونيو، في منتصف الصيف.


في حين أعلنت شركة طيران كندا، التي كان من المقرر أن تعود في 8 يونيو، تأجيل عودتها حتى سبتمبر 2025.

 

RT

 
gnews

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